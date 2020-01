Podejrzenie zakażenia koronawirusem w Polsce. Pacjentka wróciła z Chin

Jest kolejne podejrzenie zakażenia koronawirusem w Polsce. Z grypopodobnymi objawami do szpitala w Łodzi trafiła kobieta, która kilka dni wcześniej przyleciała z Chin.

Koronawirus w niepokojącym tempie rozprzestrzenia się po świecie. Kilka przypadków zakażenia wirusem potwierdzono już w Europie. Początkowo mówiono o trzech zarażonych osobach we Francji i jednej w Bawarii, ale we wtorek wieczorem ta liczba wzrosła. W Bawarii zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych trzech osób z najbliższego otoczenia pierwszego pacjenta, o kolejnym przypadku poinformowały też służby we Francji.

Koronawirus w Polsce? Jest pierwsze podejrzenie zakażenia w Łodzi

W Polsce żadnego przypadku zakażenia do tej pory nie potwierdzono , pojawiło się natomiast kolejne podejrzenie. Do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi z gorączką i objawami infekcji układu oddechowego trafiła kobieta, która niedawno wróciła z Chin. Obecnie jest odizolowana od pozostałych pacjentów szpitala. Informację potwierdził już w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Adam Stępka.

Wiadomo, że kobieta nie ma polskiego obywatelstwa. Od kilku dni przebywała w jednym z łódzkich hoteli.

Inspekcja sanitarna z Łodzi ma pod swoim nadzorem kilka osób z tego miasta, które podróżowały do Polski jednym samolotem ze studentami Politechniki Rzeszowskiej, którzy uciekli z Wuhan tuż przed objęciem miasta kwarantanną.

Koronawirus. Dowiedz się więcej o wirusie z Chin:

RadioZET.pl/TVP3 Łódź/GIS/PAP