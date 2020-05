Wesela 2020 - odbędą się w tym roku, czy trzeba je przełożyć na następny? To pytanie zadaje sobie wiele młodych par, którym koronawirus pokrzyżował plany. Rząd podał możliwą datę odmrożenia branży ślubnej — to 1 czerwca.

Do tej pory ceremonie ślubne mogły się odbywać tylko przy ograniczonej liczbie osób. W związku z pandemią koronawirusa huczne wesela należało odwołać. Pod koniec kwietnia, kiedy to rząd odmrażał polską gospodarkę minister zdrowia, Łukasz Szumowski odniósł się do organizacji wesel. "Nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu co wesela czy imprezy towarzyskie".

Wesela 2020. Rząd podał możliwą datę odmrożenia branży ślubnej

Rafał Szumowski pod koniec poprzedniego miesiąca ostrzegał, że duże spotkania typu wesela mogą okazać się bombą epidemiczną. We wtorek, 19 maja wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podczas wideokonferencji z przedstawicielami branży ślubnej przekazała, że rząd chcę jak najszybciej opracować wytyczne dotyczące organizowania bezpiecznych pod względem epidemiologicznym wesel. Najprawdopodobniej branża ślubna może zostać odmrożona 1 czerwca.

Miejmy nadzieję, że od 1 czerwca będziemy mogli odmrażać – w czwartym etapie – kolejne branże, wśród nich również ślubną

- przekazała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Polityczka zaznaczyła także, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki.

Wtorkowa wideokonferencja dotyczyła m.in. wypracowania wytycznych i zasad, które w czasach epidemii, miałyby obowiązywać na ceremonii ślubnej oraz weselu.

Chcemy jak najszybciej opracować protokół z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji wesel i przekazać je do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby był gotowy w każdej chwili do publikacji

- pokreśliła wiceminister MR.

W wideokonferencji z wiceszefową Ministerstwa Rozwoju uczestniczyły przedsiębiorstwa związane z branżą ślubną, cateringowe, a także firmy, które zajmują się fotografią i wideo.

RadioZET.pl