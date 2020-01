GIS o stanie trzech studentów, którzy wrócili z Wuhan. „Wyniki są ujemne”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W sobotę 25 stycznia br. do Polski powróciła grupa studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy wcześniej byli w chińskim mieście Wuhan. Studenci do kraju wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju. Profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwację w szpitalu specjalistycznym.

W czwartek 20 stycznia GIS poinformował, że trzech studentów wypisano do domu. Wyniki badań w kierunku koronowirusa są ujemne.

''GIS informuje, że trzech studentów z Politechniki Rzeszowskiej, którzy wrócili z Chin i zostali skierowani na obserwacje do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, wypisano do domu, a ich wyniki badań w kierunku koronowirusa są ujemne" – napisano w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Koronawirus. Polski student nagrał film w izolatce

Student Politechniki Rzeszowskiej, który wrócił do Polski z Wuhan w Chinach, opublikował w mediach społecznościowych nagranie z izolatki w warszawskim szpitalu zakaźnym. W nagraniu student zapewnił, że on i jego koledzy przeszli szereg badań wymaganych przez WHO. - Nie gadajcie głupot, że mieliśmy sprawdzaną tylko temperaturę i przesłuchane płuca - powiedział.

Jak podkreślił, wszyscy lekarze, którzy wchodzą do izolatki, są ubrani w specjalne ubrania ochronne. - Tak samo było na lotnisku, w karetce. Od razu, kiedy wysiadłem z samolotu, zostałem wsadzony do karetki i zawieziony do szpitala. (...) Wszystkie służby były postawione na nogi, kiedy wracaliśmy do Polski. Wszystko poszło sprawnie. Zdajemy sobie sprawę, że to nie są przelewki - stwierdził.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. W Polsce na razie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia tym wirusem, ale do oddziałów zakaźnych zgłaszają się osoby, które przebywały w Kraju Środka i mają niepokojące objawy – gorączkę, duszności, kaszel.

RadioZET.pl/GIS/PAP