Rząd umożliwia rodzinom powrót małych dzieci do żłóbków. Publiczne placówki opieki mogą zostać otwarte od jutra, tj. 6 maja. Decyzje w tej sprawie podejmą samorządy, we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych. Kluczowa dla sprawy jest analiza sytuacji epidemicznej w rejonie, rząd zakłada też konsultacje z rodzicami.

W związku z przywróceniem żłobków w trakcie epidemii rząd uruchomił specjalną infolinię. Konsultanci są dostępni pod numerem (22) 461 60 68, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15. Odpowiedzą na wszelkie wątpliwości dotyczące działania żłobków, spełniania wytycznych, ustaleń z samorządami, wyjaśnią gdzie zwrócić się po pomoc.

Otwarcie żłobków – rząd uruchamia infolinię

Infolinię stworzono z myślą o samorządach i dyrekcjach żłobków, ale dzwonić mogą również rodzice. Dowiemy się przede wszystkim, czy „nasz” żłobek został otwarty. Warto pamiętać, że jeśli placówka się nie otworzy albo rodzice nie chcą po prostu posyłać dziecka do żłobka czy przedszkola, to dalej mogą pobierać zasiłek opiekuńczy – na obecny stan do 24 maja.

Również rodzice, dzwoniąc na naszą infolinię, otrzymają wszelkie potrzebne informacje dotyczące możliwości posyłania swoich dzieci do tych placówek, które wznowią działalność

- zapewniała Marlena Maląg, minister rodziny.

Żeby żłobek został ponownie otwarty od 6 maja, musi spełnić wytyczne MRPiPS oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

RadioZET.pl/Maciej Sztykiel/PAP