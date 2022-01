Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ostatnia doba przyniosła też bardzo wiele zgonów

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła w porównaniu z dniem poprzednim i tydzień do tygodnia. Średnia siedmiodniowa dla nowych infekcji wynosi 12 307, co oznacza wzrost w porównaniu do środy o 43.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 16 878 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej zakażeń było z województw: mazowieckiego (2909), małopolskiego (2507), śląskiego (2046). Ostatniej doby wykonano 96 833 testy.

Koronawirus 13 stycznia 2022. Raport Ministerstwa Zdrowia

W środę 12 stycznia potwierdzono 16 576 przypadków zakażenia koronawirusem, które wykryto w ciągu doby. Natomiast tydzień temu, 6 stycznia, było 16 576 nowych infekcji.

Resort przekazał, że zmarło 481 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 138 osób, a przyczyną kolejnych 343 zgonów było współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami.

W ciągu doby wykonano 236 031 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 21 371 753.

fot. MZ

W szpitalach jest 16 307 chorych z COVID-19, a 1654 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 783 łóżka i 2786 respiratorów. W środę w szpitalach było 17 155 pacjentów, a we wtorek 18 095. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 202 367 osób. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 3 751 459 osób.

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia