Mamy w Polsce 30 586 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - To liczba, której nie spotkaliśmy w trakcie fali jesiennej - zaznaczył. W ciągu ostatniej doby zmarło 375 osób.

Liczba nowych zakażeń koronawirusem gwałtownie wzrosła. W środę rano, zanim minister Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o nowej liczbie przypadków, jego zastępca Waldemar Kraska stwierdził, ż “te dane pokażą nam, że piąta fala nie zbliża się do naszego kraju, tylko już w nim jest”. – Mam nadzieję, że przemówi to do Polaków, którzy w tej chwili kwestionują wartość szczepień i obostrzeń – dodał wiceminister.

Koronawirus 19 stycznia 2022. Raport Ministerstwa Zdrowia

Najwięcej z 30 586 nowych przypadków koronawirusa, o których poinformowano w środę, było z województw: mazowieckiego (5594), śląskiego (4647), małopolskiego (3471). W ciągu doby wykonano 122 345 testów.

Resort zdrowia poinformował również o 966 nowych przypadkach wariantu Omikron. - To prawie 20 proc. próbek, które badamy - powiedział wiceminister Kraska.

Dzień wcześniej, we wtorek, było 19 652 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 12 stycznia, resort zdrowia przekazał informację o 16 173 zakażeniach koronawirusem, które wykryto w ciągu doby.

Resort przekazał, że zmarło 375 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 75 pacjentów, a przyczyną kolejnych 300 zgonów było współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami.

W ciągu doby wykonano 179 427 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 21 484 370.

fot. MZ

W szpitalach jest 14 005 pacjentów z COVID-19, w tym 1391 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 248 łóżek i 2730 respiratorów. Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywają 493 483 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 808 089 zakażonych.

Tydzień temu, 12 stycznia, w szpitalach było 17 155 chorych z COVID-19, a miejsc dla 30 781. Dwa tygodnie temu, 5 stycznia, w szpitalach było 19 264 chorych z COVID-19, a miejsc – 30 959.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/Program Trzeci Polskiego Radia/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl