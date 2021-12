Tragiczne dane resortu zdrowia. Znów kilkaset osób zmarło z powodu COVID-19

W czwartek 16 grudnia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 22 097 osób. – Dzisiejszy dzień to jest kontynuacja spadków, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. To jest blisko 20 proc. mniej, niż było tydzień temu – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister Adam Niedzielski.

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (2901), mazowieckiego (2810), dolnośląskiego (2007), wielkopolskiego (1995), małopolskiego (1737), łódzkiego (1497), pomorskiego (1380), zachodniopomorskiego (1295), kujawsko-pomorskiego (1274), warmińsko-mazurskiego (998), opolskiego (939), podkarpackiego (823), lubuskiego (786), lubelskiego (685), świętokrzyskiego (533), podlaskiego (277). 160 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce – 16 grudnia. Zmarło blisko 600 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że na COVID-19 zmarło 177 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 415 chorych. – Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów jest to ok. 25 proc., czyli ok. 150 osób to osoby zaszczepione, a 75 proc., czyli zdecydowana większość, to osoby niezaszczepione – wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano w szpitalach 31 539 łóżek i 2888 respiratorów. Hospitalizowanych jest 23 963 chorych, w tym 2 130 podłączonych do respiratorów. Na kwarantannie przebywa obecnie 599 888 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 361 528 zakażonych.

Ruszają szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 20,7 mln obywateli. W czwartek 16 grudnia ruszyły szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej.

Minister zdrowia dopytywany, czy poza rekomendacją EMA były przeprowadzone inne badania bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 dla dzieci, podkreślił, że "wszystko odbywa się zgodnie ze standardową procedurą". – Producenci prowadzą w poszczególnych fazach klinicznych badania, wyniki są bardzo dokładnie przeglądane przez EMA. To nie tylko kwestia analizy, ale to jest swoisty audyt. Zwracam uwagę, że są to producenci, którzy produkowali wcześniej szczepionki, które od roku są stosowane od roku – powiedział Niedzielski.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia