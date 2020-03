Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jest decyzja ws. kościołów

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa zaczyna obowiązywać w Polsce od soboty. - Zrobimy wszystko to, co jest w granicach prawa, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Oprócz przywrócenia kontroli na wszystkich granicach, zakazu wjazdu dla cudzoziemców czy zawieszenia lotów wprowadzono ograniczenie zgromadzeń do maksymalnie 50 osób. Decyzja ta dotyczy zgromadzeń prywatnych, publicznych, samorządowych, administracyjnych, ale również religijnych. Zareagował już na to przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób

– napisał abp Gądecki w specjalnym komunikacie.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał też o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych. - Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu – zaznaczył. Przypomnijmy, że w czwartek wydano też komunikat o zaleceniach dla wiernych i duchownych. O szczegółach pisaliśmy w artykule poniżej:

W piątek natomiast abp Gądecki poprosił też kapłanów, aby każdego dnia o godz. 20:30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

- Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności – napisał przewodniczący Episkopatu Polski.

