Proboszcz chciał odprawić mszę w autobusie, bo może pomieścić więcej niż 5 osób

Takie ogłoszenie pojawiło w ogłoszeniach parafialnych parafii w Brzeźniu pod Sieradzem – informuje TVN24. "Wynajmę autobus do odprawiania mszy świętej – w nim będzie mogło uczestniczyć we mszy św. do 25 osób" – napisał ksiądz. Kiedy spłynęła na niego lawina krytyki za podżeganie ludzi do łamania kwarantanny, tłumaczył, że to był…żart.