Resort zakazuje lekarzom mówienia o koronawirusie? Pismo Ministerstwa Zdrowia

To jednak nie wszystko. Ministerstwo nakazuje również, aby lekarze przesyłali do niego wszystkie opinie, odnoszące się do rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Jak wynika z informacji Onetu pismo zostało podpisane w piątek 20 marca przez wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko.

"Przypomina to miniony ustrój"

Jak czytamy w załączonym komunikacie, "w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej różnych opinii wydawanych przez konsultantów wojewódzkich dotyczących koronawirusa SARS-CoV 2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 proszę o zobowiązanie konsultantów wojewódzkich w reprezentowanych przez Państwa dziedzinach do zaprzestania samodzielnego wydawania wyżej wymienionych opinii".

Oznacza to, że publicznie wypowiadać się na temat skutków koronawirusa mogą jedynie konsultanci krajowi, ale wcześniej ich opinia musi zostać skonsultowana z resortem – czytamy na "Onecie". Autorzy publikacji skontaktowali się z kilkoma konsultantami wojewódzkimi, którzy zgodzili się skomentować tę sprawę anonimowo. "To pismo przypomina mi miniony ustrój" – miał powiedzieć jeden z nich. "Część konsultantów wojewódzkich to lekarze, którzy pracują w szpitalach, do których trafiają osoby zrażone. Oni wypowiadają się publicznie o brakach podstawowych środków ochrony. Może stąd to pismo" – mówi Onetowi kolejny z rozmówców. Z kolei inny konsultant wprost określił powyższy nakaz jako "cenzurę".

Jak czytamy w "Onecie", konsultanci krajowi to osoby wybierane na 5-letnią kadencję bezpośrednio przez ministra zdrowia. Mają doradzać sposób realizowania zadań, które określa Narodowy Program Zdrowia. To lekarze, specjaliście i eksperci, zajmujący się różnymi pionami medycyny. Z kolei konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda, również po konsultacji z szefem resortu zdrowia.

Ministerstwo się tłumaczy

Dziennikarze Onetu zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, co było przyczyną wystosowania komunikatu oraz czy był on konsultowany wcześniej bezpośrednio z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Oto odpowiedź, jaką z resortu otrzymał portal:

W związku z pojawianiem się w przestrzeni medialnej różnych i niestety niejednokrotnie sprzecznych opinii oraz zaleceń związanych z koronawirusem, które wypowiada część konsultantów wojewódzkich, wiceminister zdrowia wystosowała do wszystkich konsultantów krajowych pismo z prośbą o zobowiązanie konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii w wyżej wymienionym zakresie. (…). Pismo miało na celu zapewnienie przekazywania informacji merytorycznie prawidłowych i jednolitych oraz uniknięcie nieuzasadnionego wzniecania niepokoju

- podaje "Onet".

