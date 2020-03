"GW" nieoficjalnie: spacery 100 metrów od domu, zakaz wychodzenia dla starszych

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Co to dokładnie oznacza? Jak pisze w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", już jutro czyli we wtorek premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowe, radykalne obostrzenia w związku z panoszącą się w Polsce epidemią koronawirusa. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Wyborczej", ma to być koniec m.in. długich spacerów po parkach, lasach miejskich i bulwarach. Szczególny pod tym względem był ostatni weekend, kiedy na ulicach m.in. warszawskiego Wilanowa można było zauważyć przemieszczające się duże grupy ludzi, rodziny z dziećmi, itp.

Spacery maksymalnie 200 metrów od domu?

Trzeba liczyć się z zakazem wychodzenia z domu na odległość dalszą niż 100-200 metrów

- czytamy w dzienniku, który powołuje się na swoich anonimowych informatorów związanych ze środowiskiem rządowym.

Rozważany jest model hiszpańsko-izraelski. Nawet coś takiego, że policja będzie wyrywkowo sprawdzać, czy ktoś na pewno idzie do pracy, a nie do kolegi

pisze "Wyborcza", cytując swoje źródła. Jak podają autorzy tekstu, informacje te przekazał im polityk, który jest "wtajemniczony w to co we wtorek ma ogłosić premier Morawiecki". Jak jednak podkreślają dziennikarze, wieści te nie są na razie potwierdzone – na oficjalny komunikat w tej sprawie należy czekać do wtorku. Jest jednak pewne, że obowiązujące zasady na pewno zostaną zaostrzone ponieważ – jak widać na zdjęciach z ubiegłego weekendu – wielu ludzi ich po prostu nie przestrzega.

Starsi ludzie nie będą mogli opuszczać domów?

"Wyborcza" nieoficjalnie dowiedziała się również, że w gronie przedstawicieli rządu mówi się także o wprowadzeniu całkowitego zakazu opuszczania domu dla osób, które stanowią największą grupę ryzyka w związku z Covid-19. Chodzi tu przede wszystkim o osoby starsze.

Mówi się o granicy od 65-75 lat w górę

informuje nieoficjalnie źródło "Gazety Wyborczej".

RadioZET.pl/GazetaWyborcza