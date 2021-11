Ponad 15 tys. zakażeń koronawirusem. 186 osób zmarło na COVID-19

Koronawirus w Polsce rośnie w siłę. Mateusz Morawiecki stwierdził, że to głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali, a zaszczepieni, jeśli trafią, to przechodzą chorobę dużo lżej. - Zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas, jest w pełnej gotowości bojowej – dodał. W piątek premier mówił, że ws. obostrzeń Polska chce znaleźć "złoty środek". Podał przykład zachodniej Europy, gdzie restrykcje "są mało skuteczne".

Koronawirus w Polsce 6 listopada. Najwięcej zakażeń na Mazowszu

W sobotę, 6 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 190 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W piątek badania potwierdziły 15 904 nowe zakażenia SARS-CoV-2. Tydzień temu, 30 października, informowano o 9798 przypadkach.

Nowe przypadki COVID-19 dotyczą osób z województw: mazowieckiego (3470), lubelskiego (1783), śląskiego (1025), podlaskiego (991), łódzkiego (893), wielkopolskiego (856), małopolskiego (854), zachodniopomorskiego (854), dolnośląskiego (853), pomorskiego (718), kujawsko-pomorskiego (713), podkarpackiego (708), warmińsko-mazurskiego (556), świętokrzyskiego (284), lubuskiego (259), opolskiego (229). 144 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu doby zmarło 186 osób. Z powodu COVID-19 - 40, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 146 osób. W piątek resort zdrowia odnotował 152 zgony. Tydzień temu w sobotę MZ informowało o śmierci 115 pacjentów.

Przybywa chorych na COVID-19 w szpitalach

W szpitalach przebywają 9473 osoby z COVID-19, w tym 798 chorych jest podłączonych do respiratorów – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W kraju wolne jest 5569 łóżek covidowych i 568 respiratorów.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 15 042 łóżka i 1366 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 400 821 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 736 292 zakażonych.

Tydzień temu, 30 października, w szpitalach były 6603 osoby z COVID-19, w tym 545 pacjentów podłączonych do respiratorów. Rok temu, 6 listopada 2020, hospitalizowano 19 479 osób, u których potwierdzono zakażenie. W tym 1615 było podłączonych do respiratorów.

