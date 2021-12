Padł czarny rekord. Najwięcej zgonów od początku czwartej fali

W środę 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 021 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Odnotowano 775 zgonów. To najwięcej, odkąd mówimy o czwartej fali pandemii w Polsce.

Szczyt czwartej fali koronawirusa mamy już za sobą - podkreślał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ zaznaczył, że przerwa w nauce stacjonarnej, która rozpoczęła się w tym tygodniu, powinna przyspieszyć spadki.

Niepokoi za to liczba zgonów oraz wariant Omikron, który coraz szybciej rozprzestrzenia się na świecie, a jego pierwsze przypadki odnotowano także w Polsce. Piotr Muller, rzecznik rządu, pytany był we wtorek, czy będą nowe obostrzenia po świętach. - Do stycznia nie planujemy modyfikacji obecnych obostrzeń związanych z COVID-19 - mówił w radiowej Trójce.

Koronawirus w Polsce 22 grudnia

W środę 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 021 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. We wtorek badania potwierdziły 13 806 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Tydzień temu, 15 grudnia, informowano o 24 266 przypadkach.

Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (2785), śląskim (2425) i wielkopolskim (2026).

W ciągu doby zmarło 775 osób. Z powodu COVID-19 - 247, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 528 osób. We wtorek resort zdrowia odnotował 538 zgonów. Tydzień temu w środę MZ informowało o śmierci 669 pacjentów.

Przybywa chorych na COVID-19 w szpitalach

W szpitalach przebywa obecnie 23 248 osób z COVID-19, w tym 2053 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 31 869 łóżek i 2883 respiratory.

Resort przekazał, że kwarantanną objęte są 383 232 osoby. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 484 352 zakażonych.

fot. Ministerstwo Zdrowia

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia