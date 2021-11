Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 18 550 nowych przypadkach koronawirusa. To najwyższy dobowy wzrost zakażeń w czwartej fali i najgorszy wynik od kwietnia. Zmarło 269 osób. Resort zdrowia ostrzega, że w najbliższych dniach należy spodziewać się gwałtownie rosnącej liczby chorych. W szpitalach jest już ponad 11,5 tys. pacjentów.

Koronawirus w Polsce zbliża się do bariery 20 tys. zakażeń dziennie. W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzegł w Radiu ZET, że w najbliższych dniach liczba chorych może gwałtownie wzrosnąć. Czarny scenariusz zakłada nawet 40 tys. zakażeń dziennie w czwartej fali. – Może to nastąpić za około 10 dni – powiedział wiceminister.

Czy tak duży wzrost zachorowań wymusi wprowadzenie nowych obostrzeń? Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem WP.pl stwierdził, że obecne działania są skoncentrowane przede wszystkim na zapewnieniu szpitalom pomocy w postaci zwiększenia liczby dostępnych łóżek.

Koronawirus 10 listopada 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 18 550 nowych przypadkach zakażenia (wykonano 84 377 testów). Najwięcej infekcji odnotowano w województwach: mazowieckim (3872), lubelskim (1913) i śląskim (1704).

Dzień wcześniej, we wtorek 9 listopada, odnotowano 13 644 nowe infekcje SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu 3 listopada było 10 429 zakażeń. – To jest wzrost tydzień do tygodnia o ponad 77 proc. – stwierdził wiceminister zdrowia.

Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 76 pacjentów, a 193 zmarło z powodu współistnienia infekcji z innymi schorzeniami. Łącznie w ciągu doby życie straciło 269 osób.

W ciągu doby wykonano 54 024 szczepienia. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 20 072 598.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 11 588 chorych z COVID-19, a 951 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. We wtorek pacjentów było 11 010, a w poniedziałek 10 221. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 343 539 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 3 143 725 osób, 78 250 z nich zmarło. 2 761 194 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

