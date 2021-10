Kolejna rekordowa niedziela. Czwarta fala epidemii COVID-19 przybiera na sile

Koronawirus w Polsce nie był tak groźny od maja. Na początku października wzrosła średnia siedmiodniowa zakażeń COVID-19 (2 października wynosiła 1026 przypadków, a 9 października już 1585). Pogorszenie sytuacji epidemicznej przekłada się na szpitale. Wciąż przybywa pacjentów, również tych ciężko przechodzących chorobę i wymagających podłączenia do respiratora.

Koronawirus 10 października 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 1527 nowych przypadkach COVID-19. W ciągu ostatniej doby najwięcej infekcji przybyło w województwach: lubelskim (322), mazowieckim (317), podlaskim (132). Wykonano 25 846 testów.

Dzień wcześniej, w sobotę, było 2012 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 3 września, resort zdrowia przekazał informację o kolejnych 1090 zakażeniach koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych przypadków COVID-19 w stosunku do ubiegłego tygodnia wzrosła o 437. Jest to kolejna niedziela z rzędu ze wzrostem zakażeń liczonych tydzień do tygodnia.

Śmierć poniosło pięć osób - jedna zmarła na COVID-19, a cztery kolejne z powodu współistnienia infekcji z innymi chorobami.

W szpitalach jest obecnie 2327 chorych z COVID-19, a 226 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W sobotę pacjentów było 2273, a w piątek 2141. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 100 756 osób.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 922 401 osób, 75 869 z nich zmarło. 2 668 521 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK