Duża liczba zgonów z powodu COVID-19. Niepokojąco rośnie jeden wskaźnik

Koronawirus w Polsce w tym tygodniu zbliżył się do bariery 6 tys. zakażeń. Odnotowane we wtorek 5964 przypadki infekcji to rekordowy wynik letniej fali epidemii.

Niestety COVID-19 stanowi coraz większe zagrożenie. Rośnie siedmiodniowa średnia zgonów. Jeszcze w lipcu codziennie umierało kilka osób, tymczasem tylko w ostatnich trzech dniach zmarło ponad 70 pacjentów.

Koronawirus w Polsce 11 sierpnia 2022 r. Raport

W czwartek, 11 sierpnia, na stronach rządowych poinformowano, że badania potwierdziły 4321 zakażeń koronawirusem, w tym 727 ponownych. Podano też, że zmarło 20 osób z COVID-19. Sześć zgonów spowodowała wyłącznie choroba wywoływana przez koronawirusa, pozostali zmarli mieli również choroby współistniejące.

Tydzień temu, 4 sierpnia, poinformowano o 4481 zakażeniach koronawirusem, w tym 748 ponownych. Zmarło 20 osób z COVID-19.

Minionej doby wykonano 12 268 testów. Oznacza to, że ponad 35 proc. dało wyniki pozytywny.

W ciągu doby wykonano 35 613 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 22 533 219.

W Polsce od 4 marca 2020 roku wykryto 6 109 621 przypadków infekcji koronawirusem. Zmarło 116 737 osób, a 5 335 875 chorych pokonało COVID-19.

