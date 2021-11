Niecałe 13 tys. zakażeń koronawirusem. "Mieliśmy dzień wolny, święto narodowe"

Rekord zakażeń czwartej fali pandemii odnotowano w czwartek 11 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas o 19 074 przypadkach, a także o 274 zgonach (co również stanowi najwyższy wynik tej fali). W ostatnich dniach dzienna liczba zakażeń koronawirusem regularnie przekraczała 10 lub nawet 15 tysięcy.

W piątek 12 listopada 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 12 965 nowych zakażeń. Jak jednak podkreślił w rozmowie z TVN24 rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, dane są niższe od tych z poprzednich dni, ponieważ 11 listopada "mieliśmy dzień wolny, mieliśmy święto narodowe, więc wykonywanych było mniej testów, było mniej zleceń Podstawowej Opieki Zdrowotnej".

Jego zdaniem, z tych właśnie przyczyn piątkowy raport nie oddaje rzeczywistej sytuacji. - To, co oddaje rzeczywistość, to te wzrosty na poziomie mniej więcej 50 proc. tydzień do tygodnia - wskazał. Przypomnijmy, że tydzień temu - w poniedziałek 5 listopada - zanotowano 15 904 przypadki, a dwa tygodnie temu - 29 października - liczba ta wyniosła 9387. W obydwu przypadkach były to rekordowe statystyki na tamten moment.

Koronawirus w Polsce. 12 listopada 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 31 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarły 24 osoby. "Liczba zakażonych koronawirusem 3 175 769/ 78 555 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa obecnie 12 419 pacjentów z COVID-19, w tym 1063 chorych podłączonych jest do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowano 18 216 łóżek i 1639 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 410 504 osób, natomiast wyzdrowiało dotąd 2 774 179 zakażonych.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Tydzień temu, 5 listopada, w szpitalach było 8897 chorych z COVID-19, w tym 742 pod respiratorami. Z kolei dwa tygodnie temu, 29 października hospitalizowano 6175 osób, a z respiratorów korzystało 521 chorych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/TVN24