Prawie 14,5 tys. zakażeń. Dwa razy więcej niż dwa tygodnie temu

Rekord zakażeń czwartej fali pandemii odnotowano w czwartek 11 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas o 19 074 przypadkach, a także o 274 zgonach (co również stanowi najwyższy wynik tej fali). W ostatnich dniach dzienna liczba zakażeń koronawirusem regularnie przekraczała 10 lub nawet 15 tysięcy.

W piątek i sobotę liczba zakażeń nieco się zmniejszyła (do ok. 13-14 tysięcy), ale jak podkreślali przedstawiciele rządu i eksperci, było to spowodowane świętem narodowym i długim weekendem, a co za tym idzie niższą liczbą wykonywanych testów.

W niedzielę 14 listopada 2021 roku resort zdrowia potwierdził 14 442 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, że w tydzień temu - w niedzielę 7 listopada - zanotowano 12 493 zakażenia. Z kolei dwa tygodnie temu - 31 października - liczba ta wyniosła 7145.

Koronawirus w Polsce. 14 listopada 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 46 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 13 osób, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby.

W szpitalach przebywają obecnie 13 573 osoby z COVID-19, w tym 1159 chorych podłączonych do respiratorów - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To dwukrotnie więcej niż dwa tygodnie temu, gdy hospitalizowano 6866 osób. Dla tzw. pacjentów covidowych przygotowano 19 061 łóżek i 1721 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort przekazał ponadto, że na kwarantannie przebywa 441 766 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 802 616 zakażonych. Tydzień temu, 7 listopada, w szpitalach było 9788 chorych z COVID-19, w tym 857 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 31 października MZ podawało, że hospitalizowanych jest 6866 osób, w tym 580 pod respiratorami.

RadioZET.pl/PAP/Twitter