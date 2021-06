Koronawirus w Polsce. We wtorek 15 czerwca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 215 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu doby zmarły 52 osoby. Oznacza to wzrost w stosunku do poniedziałku, ale sytuacja epidemiczna w czerwcu nadal się poprawia. W województwie opolskim nie odnotowano żadnego nowego przypadku COVID-19.