9,5 tys. zakażeń koronawirusem. "Wynik na pewno nie odzwierciedla sytuacji w naszym kraju"

Rekord zakażeń czwartej fali pandemii odnotowano w czwartek 11 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wtedy o 19 074 przypadkach. W ostatnich kilkunastu dniach dzienna liczba zakażeń koronawirusem regularnie przekraczała 10, a nawet 15 tysięcy. W piątek 12 listopada informowano o niecałych 13 tys. zachorowań, ale tłumaczono ten fakt "świętem narodowym", co poskutkowało mniejszą liczbą testów.

W poniedziałek 15 listopada 2021 resort zdrowia potwierdził 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To oczywiście mniejsza liczba, niż w ostatnich dniach, ale - jak podkreślił Waldemar Kraska w rozmowie z Polskim Radiem - "mieliśmy cztery dni wolne od pracy, więc [...] wynik poniżej 10 tysięcy na pewno nie odzwierciedla sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju".

- Jeżeli porównamy ten wynik do ubiegłego poniedziałku, to jest wzrost o 30 proc., czyli mimo tych czterech dni wolnych widzimy, że nowych zakażeń przybywa - mówił wiceminister zdrowia. Przypomnijmy, że tydzień temu - 8 listopada - zanotowano 7316 przypadków, z kolei dwa tygodnie temu - 1 listopada - liczba ta wyniosła 4894.

Coraz więcej dzieci choruje na COVID-19. Kraska: więcej niż w poprzednich falach

Zapytany o chorowanie dzieci na COVID-19 w dobie czwartej fali Kraska odpowiedział, że młodzi ludzie coraz częściej przechodzą infekcję, co ma związek z okresem jesienno-zimowym.

- Jest więcej zakażonych dzieci niż w poprzednich falach. Do tego mamy jesień, zakażenia wirusem RSV u dzieci. Obserwujemy to w oddziałach pediatrycznych. Widać to zwłaszcza u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czasem mają współistniejący COVID-19 i wirus RSV. Samo zakażenie (koronawirusem, przyp.) dzieci wciąż przechodzą łagodniej, ale powinniśmy mieć z tyłu głowy, że niektóre mogą przejść chorobę ciężej - komentował wiceszef MZ.

Koronawirus w Polsce. 15 listopada 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 12 osób. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 11 osób.

W szpitalach przebywa obecnie 14 123 pacjentów z COVID-19, w tym 1204 chorych podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu hospitalizowano 10 221 osób z koronawirusem, a dwa tygodnie temu – 7204.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Dla "pacjentów covidowych" przygotowano 19 122 łóżka i 1742 respiratory. Resort przekazał ponadto, że na kwarantannie przebywają 410 483 osoby, natomiast wyzdrowiało dotąd 2 817 206 zakażonych.

Tydzień temu, 8 listopada, w szpitalach było 10 221 chorych z COVID-19, w tym 872 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 1 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane są 7204 osoby, w tym 603 pod respiratorami.

RadioZET.pl/PAP/Twitter