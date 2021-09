Rekord zakażeń i zgonów w czwartej fali. Niepokojące dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce znów jest groźny. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Zmarło 21 osób. Jest to rekordowa liczba zakażeń i zgonów w czwartej fali. We wtorek było 537 przypadków nowych infekcji, a tydzień temu - 533.

Koronawirus w Polsce w ostatnich dniach przybiera na sile. W środę padł rekord dziennej liczby zakażeń i zgonów w czwartej fali. Pogorszenie sytuacji epidemiologicznej widać już w szpitalach. W poniedziałek raport Ministerstwa Zdrowia mówił o 704 hospitalizowanych chorych, natomiast w środę liczba pacjentów wzrosła do 823.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w środę na antenie Polskiego Radia 24 zwrócił się z apelem do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, by to zrobiły. – Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z Covid-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – dodał Kraska.

Koronawirus 15 września 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 767 nowych przypadkach zakażenia Covid-19. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwach: lubelskim (144), mazowieckim (106) i małopolskim (72). W ciągu doby wykonano 42 883 testy.

Dzień wcześniej, we wtorek, stwierdzono zakażenie u 537 osób. Odnotowano też osiem zgonów. Natomiast tydzień temu, 8 września, resort zdrowia przekazał informację o 11 przypadkach śmiertelnych i 533 nowych zakażeniach koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych infekcji wzrosła w stosunku do ubiegłego tygodnia o 234.

Resort zdrowia podał w środę, że z powodu Covid-19 zmarło dziewięć osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami 12.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 823 chorych z Covid-19, a 91 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. We wtorek było 782 pacjentów, a w poniedziałek 704. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 77 989 osób. W ciągu doby wykonano 27 436 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 19 143 244.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 895 223 osób, 75 454 z nich zmarło. 2 658 512 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK