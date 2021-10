Czwarta fala koronawirusa jest wyraźnie widoczna w statystykach podawanych przez resort zdrowia. W sobotę padł rekord zakażeń w czwartej fali, natomiast w niedzielę znów wzrosła liczba zakażeń liczonych tydzień do tygodnia.

- Z naszych informacji i prognoz szczyt czwartej fali pandemii przypadnie na koniec listopada a początek grudnia. Jednak do końca bym się nie przywiązywał do tej informacji, bo poprzednie fale pokazały, że pandemia nie czyta naszych prognoz - mówił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24.

Koronawirus 18 października 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 1537 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej zakażeń pochodzi z woj. mazowieckiego (342), lubelskiego (290), podlaskiego (139), zachodniopomorskiego (117), śląskiego (83), łódzkiego (70), wielkopolskiego (68), kujawsko-pomorskiego (67), podkarpackiego (67), małopolskiego (63), pomorskiego (56), dolnośląskiego (47), świętokrzyskiego (34), warmińsko-mazurskiego (24), opolskiego (22) i lubuskiego (21). "27 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podało MZ.

Dzień wcześniej, w niedzielę, było 2523 nowych infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 11 października, resort zdrowia przekazał informację o 903 zakażeniach koronawirusem. Oznacza to wzrost liczby nowych zakażeń o 70 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jest to kolejny dzień ze wzrostem zakażeń liczonych tydzień do tygodnia.

Śmierć poniosły 2 osoby z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Wyłącznie z powodu infekcji zmarła 1 osoba.

fot. Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 3264 chorych z COVID-19, a 296 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W niedzielę pacjentów było 3077, a tydzień temu 11 października - 2423. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 113 597 osób. Od początku pandemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) COVID-19 pokonało 2 677 537 osób.

RadioZET.pl