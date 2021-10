Rekord zakażeń w czwartej fali. Aż 85 proc. więcej przypadków niż tydzień temu

Koronawirus w Polsce. We wtorek 19 października 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi rekordowy bilans czwartej fali. Poinformowano również o śmierci 64 osób.

Koronawirus w Polsce wchodzi na coraz wyższy pułap. Od kilku tygodni trwa w naszym kraju czwarta fala pandemii, a dzienna liczba zakażeń wzrasta z tygodnia na tydzień. W ciągu ostatnich kilkunastu dni "pękły" nieosiągalne jeszcze w okresie wakacyjnym bariery 2 oraz 3 tysięcy przypadków.

We wtorek 19 października 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi rekordowy bilans czwartej fali. Już wcześniej informował o tym w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, dodając, że to "85 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu".

Przypomnijmy, że tydzień temu - we wtorek 12 października - liczba ta wynosiła 2118, natomiast dwa tygodnie temu - 5 października - zanotowano 1325 przypadków.

Koronawirus w Polsce. 19 października 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 64 osób (co również jest jednym z najwyższych liczbowo wyników czwartej fali w Polsce). Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast wskutek współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 49 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem 2 945 056/ 76 179 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywają obecnie 3592 osoby z COVID-19, w tym 318 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Rok temu hospitalizowanych było 8375 osób, w tym 672 pod respiratorami.

MZ poinformowało też, że dla tzw. pacjentów covidowych przygotowano 8180 łóżek i 841 respiratorów. Na kwarantannie przebywa obecnie 128 780 osób, z kolei wyzdrowiało dotychczas 2 678 296 zakażonych.

