Padł rekord nowych zakażeń w czwartej fali. Fatalne dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce znów szybko się rozprzestrzenia. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 882 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. To rekordowy wzrost zachorowań w czwartej fali. We wtorek odnotowano 711 nowych zakażeń, a tydzień temu było ich 767. Resort Adama Niedzielskiego przekazał również, że w ciągu ostatniej doby zmarło 20 osób.

Koronawirus w Polsce znów stwarza coraz większe zagrożenie, głównie dla osób niezaszczepionych. – Mamy dalszy przyrost liczby zakażeń, ale nie jest już tak dynamiczny – ocenił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zauważył, że jest to oczywiście o wiele więcej, niż kilka tygodni temu, ale od dwóch dni dynamika wzrostu jest nieco mniejsza.

– Co, moim zdaniem, potwierdza pewnego rodzaju tezę o tym, że te liczby, które teraz obserwujemy, są w pewnym sensie bardziej realne niż te, które obserwowaliśmy w ciągu wakacji, kiedy ten proces testowania nie miał tak powszechnego charakteru – wskazywał minister. Niedzielski ocenił w związku z tym, że wydaje się, że prognoza zakładająca około tysiąca przypadków dziennie pod koniec września "to jest prognoza, która nadal obowiązuje".

Koronawirus 22 września 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 882 nowych przypadkach zakażenia Covid-19. Najwięcej infekcji w ciągu ostatniej doby odnotowano w województwach: lubelskim (152), mazowieckim (146) oraz łódzkim (77). Liczba wykonanych testów to 42 300.

Dzień wcześniej, we wtorek, było 711 nowych zakażeń. Śmierć poniosło 15 chorych z Covid-19. Natomiast tydzień temu, 15 września, resort zdrowia przekazał informację o 767 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych zakażeń w stosunku do ubiegłego tygodnia wzrosła o 115.

Śmierć z powodu Covid-19 poniosło sześciu pacjentów, natomiast 14 osób zmarło z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. Łącznie zmarło 20 chorych.

W ciągu doby wykonano 26 371 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 19 278 324.

W szpitalach jest obecnie 1179 chorych z COVID-19, a 124 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. We wtorek pacjentów było 1142, a w poniedziałek 1070. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 85 170 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 899 888 osób, 75 523 z nich zmarło. 2 659 840 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

