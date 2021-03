Ruszyły zapisy na szczepienia kolejnych roczników. Są nowe dane ws. zakażeń

Trzecia fala koronawirusa przetacza się przez Polskę od kilku tygodni. Dzienna liczba zakażeń niemal codziennie przekracza 20 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł w poniedziałek, że wzrosty zachorowań będą się pojawiać jeszcze przez 2-3 tygodnie

Bardzo możliwe, że od niedzieli będzie w Polsce całkowity lockdown. Jeżeli już w czwartek, czy w środę będziemy zbliżali się do liczby 30 tys. zakażeń, wyraźnie ją przekraczając, to będzie już nie tylko potencjalny scenariusz, ale realny - powiedział z kolei w poniedziałek prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z Covid-19

Trwają szczepienia przeciw Covid-19. Dziś ruszyły zapisy dla roczników 1957-1961. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły. Seniorzy z tych roczników szczepieni będą preparatem AstraZeneca

Premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział, wraz z prezydentami Litwy i Rumunii oraz premierami Belgii i Węgier, w wideokonferencji z szefem Rady Europejskiej, która poprzedzi szczyt UE, a także z premierem Japonii

Trzecia fala koronawirusa przetacza się przez Polskę od kilku tygodni. Dzienna liczba zakażeń niemal codziennie przekracza 20 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł w poniedziałek, że wzrosty zachorowań będą się pojawiać jeszcze przez 2-3 tygodnie.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane, z których wynika, że mamy 16 741 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 396 osób.

Lockdown - to słowo ostatnio coraz częściej pojawia się w mediach. Czy grozi nam całkowite zamknięcie kraju, podobne do tego sprzed roku? Tak zasugerował w rozmowie z Polsat News główny doradca premiera ds. walki z Covid-19 prof. Andrzej Horban. Jego zdaniem, jeśli w ok. środy i czwartku liczba zachorowań zbliży się do 30 tys., to realny będzie scenariusz lockdownu już od najbliższej niedzieli.

Dziś rozpoczynają się zapisy na szczepienia dla osób z roczników 1957-1961. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły. Rejestracja SMS i przez Internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 od godziny 6 rano.

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zaapelował o rejestrowanie się na szczepienia preparatem AstraZeneca. Zapewnia, że jest on bezpieczny i rekomendowany przez lekarzy.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają od końca grudnia ubiegłego roku. Dotychczas w naszym kraju podano dotąd 5 026 182 dawki szczepionki 3 242 462 pierwszej i 1 783 720 drugiej – wynika z poniedziałkowego zestawienia zamieszonego na rządowej stronie gov.pl (stan na wtorek, godz. 6).

Premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział, wraz z prezydentami Litwy i Rumunii oraz premierami Belgii i Węgier, w wideokonferencji z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, która poprzedzi szczyt UE. Szef rządu będzie także rozmawiał z premierem Japonii Yoshihide Sugą.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w agendzie wideokonferencji pięciu unijnych liderów z szefem RE znalazły się m.in. sprawy związane z pandemią, bieżąca agenda unijna, jednolity rynek, polityka przemysłowa i cyfrowa oraz kwestie gospodarcze. Ponadto rozmowy mają dotyczyć również relacji UE z Turcją i Rosją.

Z kolei z szefem japońskiego rządu premier Morawiecki ma rozmawiać m.in. o współpracy politycznej, gospodarczej i inwestycyjnej, w tym w zakresie nowoczesnych technologii, modernizacji polskich zakładów energetycznych oraz informatyki.

