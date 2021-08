Mniej zakażeń niż przed tygodniem. W jednym regionie brak nowych przypadków

Koronawirus w Polsce to wciąż nierozwiązany problem. Choć dzienna liczba zakażeń nadal jest relatywnie niewielka (np. w porównaniu z okresem zimowym i wiosennym) i oscyluje w graniach 150-250 przypadków, to od ponad miesiąca statystyki sukcesywnie się pogarszają. Eksperci alarmują, że pod koniec wakacji lub we wrześniu do naszego kraju dotrze czwarta fala pandemii.

W poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 107 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi wyraźny spadek względem ostatnich dni.

Przypomnijmy, że w niedzielę potwierdzono 185 przypadków, w sobotę 222, w piątek 212. Z kolei przed tygodniem - w poniedziałek 16 sierpnia - zanotowano 128 nowych zakażeń. Warto dodać, że w jednym województwie - lubuskim - nie zanotowano żadnego nowego przypadku.

Koronawirus w Polsce. 23 sierpnia 2021 - RAPORT

Z powodu Covid-19 bądź z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami nie zmarła żadna osoba. "Liczba zakażonych koronawirusem: 2 886 805/ 75 316 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze resortu.

W szpitalach jest 356 chorych z Covid-19, w tym 38 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla tzw. pacjentów covidowych przygotowano 5995 łóżek i 578 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Tydzień temu, 16 sierpnia hospitalizowanych było 317 chorych z Covid-19, zaś dwa tygodnie temu, 9 sierpnia - 313. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 57 384 osoby, a wyzdrowiało dotąd 2 656 317 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter