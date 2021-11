Absolutny rekord czwartej fali. Tylu nowych zakażeń nie było od 9 kwietnia

Mamy 28 380 nowych przypadków koronawirusa i zgonów 460 - podało w środę 24 listopada Ministerstwo Zdrowia. Jest to najwyższa liczba nowych zakażeń w czwartej fali.

Koronawirus w Polsce nie był tak groźny od szczytu trzeciej fali. Ostatnim razem liczba nowych infekcji przekroczyła 25 tys. 9 kwietnia. Wówczas Ministerstwo Zdrowia zaraportowało 28 487 przypadków COVID-19.

- To nie jest dobra wiadomość, ale mamy dzisiaj rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - potwierdził w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ocenie wiceszefa resortu okres gwałtownych wzrostów liczby zakażeń się jednak kończy. - Wzrosty tydzień do tygodnia wyhamowały. Z naszych obserwacji wynika, że dochodzimy do szczytu czwartej fali - dodał Kraska.

Koronawirus 24 listopada 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 28 380 nowych przypadkach COVID-19 (wykonano 107 192 testy). Najwięcej zakażeń przybyło w województwach: mazowieckim (5277), śląskim (3588), wielkopolskim (2607).

Resort przekazał też, że zmarło 460 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 118 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 342 osoby.

Dzień wcześniej, we wtorek, było 19 936 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 17 listopada, resort zdrowia przekazał informację o kolejnych 24 239 zakażeniach koronawirusem.

W ciągu doby wykonano 131 967 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 20 298 362.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 18 707 chorych z COVID-19, a 1613 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. We wtorek pacjentów było 18 320, a w poniedziałek 17 358. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 573 585 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 3 406 129 osób, 81 688 z nich zmarło. 2 919 578 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK