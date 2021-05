Koronawirus w Polsce nadal słabnie. Wtorek jest kolejnym dniem, gdy dzienna liczba przypadków utrzymała się na niskim poziomie i wyniosła tysiąc. Rząd jest jednak zaniepokojony spadającym zainteresowaniem szczepieniami, co częściowo może wynikać z poprawiającej się sytuacji epidemicznej. Dziś na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk przedstawi system zachęt dla samorządów, aby jak najwięcej osób jeszcze niezaszczepionych zdecydowało się zapisać.

Ministerstwo Zdrowia podało, że we wtorek 25 maja 2021 roku mamy 1000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do poniedziałku, gdy liczba nowych zakażeń była najniższa w tym roku. Chociaż liczba osób chętnych na szczepienia spada, co może zagrozić powodzeniu całego programu i uzyskaniu odporności stadnej, resort ma też dobre wiadomości. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział we wtorek, że Szczepionki przeciw COVID-19, które są stosowane również w Polsce, są skuteczne na mutację indyjską wirusa SARS-CoV-2. Wiceminister podkreślił, że istotne jest to, by na bieżąco śledzić pojawianie się w naszym kraju nowych mutacji koronawirusa. "Jest to ważne dla służb sanitarnych, aby jak najszybciej te ogniska ograniczać" - powiedział Kraska w Polsat News.

Koronawirus w Polsce. 25 maja 2021 - raport

Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 151 osób. Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 2 867 187 osób. 73 096 osób zmarło - czytamy na Twitterze MZ. Najwięcej zakażeń było w województwach: mazowieckim (138), śląskim (121), wielkopolskim (114)

W szpitalach przebywa obecnie 7 553 chorych z Covid-19, a 990 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowane są 24 984 łóżka i 2 645 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo przekazało ponadto, że w ciągu doby zaszczepiono 130 784 osób. W sumie pierwszą dawkę przyjęło 12 814 730 osób, a 5 689 744 jest już w pełni zaszczepionych.

