Kolejny potężny wzrost liczby zakażeń. Niemal 90 proc. więcej niż przed tygodniem

W minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski zakomunikował, że do Polski dotarła już piąta fala koronawirusa. Ostrzegł przy tym, że w kolejnych tygodniach dojdzie do znaczącego wzrostu liczby zakażeń - do poziomu ok. 100 tysięcy, a w pesymistycznym scenariuszu nawet 140 tysięcy przypadków dziennie. W sobotę zanotowano rekordowe statystyki od początku pandemii - 40 876 nowych zakażeń.

Z uwagi na rozprzestrzeniający się wariant Omikron rząd zdecydował się podjąć nowe działania. Od wtoku 25 stycznia do 7 dni zostanie skrócona kwarantanna. Oprócz tego wprowadzono m.in. przepisy umożliwiające skorzystanie z darmowych testów na koronawirusa w aptekach.

We wtorek 25 stycznia 2022 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 36 995 nowych zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, że tydzień temu - 18 stycznia - zanotowano 19 652 przypadki, co oznacza niemal 90 proc. mniej niż według najnowszych danych. Dwa tygodnie temu - 11 stycznia - liczba ta wyniosła 11 406.

Koronawirus w Polsce. 25 stycznia 2022 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 252 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 63 osoby, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 189 osób.

W szpitalach przebywa obecnie 14 153 pacjentów z COVID-19, w tym 1 164 chorych podłączonych do respiratorów - podało ministerstwo. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 160 łóżek i 2 710 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia przekazał też, że na kwarantannie przebywa w tym momencie 946 658 osób, a wyzdrowiało dotąd 3 866 914 zakażonych. Tydzień temu, 18 stycznia, w szpitalach przebywało 14 398 pacjentów z COVID-19, miejsc było 30 468.

RadioZET.pl/PAP/Twitter