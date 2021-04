Koronawirus w Polsce. We wtorek 27 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 5709 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 460 osób.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce zdaje się słabnąć. W ostatnich dniach notowaliśmy coraz niższe liczby zakażeń. W poniedziałek zanotowano ich 3451, w niedzielę 7219, w sobotę 9505, a w piątek 10 858.

We wtorek 27 kwietnia resort zdrowia poinformował o 5709 nowych przypadkach koronawirusa. To nieco więcej niż w poniedziałek (kiedy zwykle - z uwagi na weekend - statystyki są nieco zaniżone), ale znacznie mniej niż tydzień temu. Przypomnijmy bowiem, że 20 kwietnia - informowano o 9246 przypadkach nowych zakażeń.

Koronawirus w Polsce. 27 kwietnia 2021 - RAPORT

Ministerstwo podało też informację o 460 zgonach. Na Covid-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób. Wciąż więc liczba ofiar śmiertelnych utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. "Liczba zakażonych koronawirusem: 2 768 034 / 65 897 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa 26 925 chorych z Covid-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu. Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory. Na kwarantannie przebywa 193 781 osób, a wyzdrowiało jak dotąd 2 467 036 zakażonych.

Resort zdrowia poinformował również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono w naszym kraju ponad 64,8 tys. testów na obecność koronawirusa:

