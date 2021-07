Wzrost zakażeń koronawirusem. Nowe przypadki w każdym województwie

Koronawirus w Polsce. We wtorek 27 lipca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 106 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 7 osób.

Koronawirus w Polsce wciąż utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie nowo wykrywanych zakażeń. Eksperci ostrzegają jednak przed czwartą falą koronawirusa, która może dotrzeć do Polski we wrześniu, a nawet pod koniec sierpnia. Wskaźnik reprodukcji wirusa ponownie przekroczył wartość "1", co oznacza stopniowe przyspieszanie epidemii.

W ostatnich dniach dzienny bilans zakażeń przedstawiał się następująco: piątek - 108, sobota - 122, niedziela - 82, poniedziałek - 74. We wtorek 27 lipca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 106 nowych przypadków koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. 27 lipca 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 7 osób. Z powodu Covid-19 zmarła jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

W szpitalach przebywa obecnie 309 chorych z Covid-19, w tym 46 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort poinformował też, że dla pacjentów covidowych przygotowane jest 6 195 łóżek i 610 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 84 492 osoby i że wyzdrowiało dotąd 2 653 407 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter