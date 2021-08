Kolejny wzrost zakażeń koronawirusem. Zbliża się czwarta fala pandemii?

Koronawirus w Polsce przyspiesza. Z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień wzrasta liczba nowych przypadków. I choć są to o wiele niższe statystyki niż podczas ostatnich fal zachorowań z wiosny tego roku bądź jesieni 2020, to eksperci nie mają wątpliwości, że to niepokojący trend.

Rząd przygotowuje się więc na nadejście czwartej fali pandemii i coraz częściej wspomina o możliwych obostrzeniach już od jesieni. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że "wszystkie decyzje leżą na stole". - Jeżeli będzie dużo zakażeń, będzie mało osób zaszczepionych, na pewno jakieś restrykcje się pojawią. Będziemy wprowadzali jakieś regionalne obostrzenia – zapowiedział przed dwoma dniami w rozmowie z Polskim Radiem.

W piątek 27 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 258 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Przypomnijmy, że w czwartek mieliśmy 251 zakażeń, w środę 234, a we wtorek 233. Z kolei tydzień temu - w piątek 20 sierpnia zanotowano 212 przypadków.

Koronawirus w Polsce. 27 sierpnia 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci trzech osób. Z powodu Covid-19 zmarła jedna osoba, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły dwie osoby. "Liczba zakażonych koronawirusem 2 887 739/75 335 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa obecnie 388 chorych z Covid-19, w tym 48 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Dla "pacjentów covidowych" przygotowano 6 tys. łóżek i 578 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 55 764 osoby, a wyzdrowiało dotychczas dotąd 2 656 635 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter