Dzienna liczba nowych zakażeń spada. Rząd stopniowo luzuje obostrzenia

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało, że w piątek 28 maja 2021 roku mamy 946 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Śmierć poniosło 117 osób. Oznacza to spadek w stosunku do czwartku, gdy resort poinformował o 1 230 nowych przypadkach i 135 zgonach.

Koronawirus w Polsce w maju znacznie osłabł. Wobec spadającej liczby zakażeń rząd zdecydował się na poluzowanie niektórych obostrzeń. Od 4 czerwca wracają koncerty plenerowe, choć w reżimie sanitarnym (do 250 uczestników - limit nie obejmuje osób zaszczepionych). Natomiast już od piątku w imprezach sportowych na świeżym powietrzu może uczestniczyć do 250 osób, a nie jak dotychczas do 150. Również w tym przypadku limit nie obejmuje zaszczepionych. Wprowadzono też możliwość udziału więcej niż jednej grupy, ale przy zachowaniu 30-minutowego odstępu między nimi. W czwartek Gość Radia ZET prof. Andrzej Horban zaznaczył, że częściowe poluzowanie nie oznacza, że rząd już w czerwcu zniesie wszystkie obostrzenia. - Poczekajmy do jesieni. Nie spieszmy się - podkreślił.

Koronawirus w Polsce. 28 maja 2021 - raport

Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 117 osób. Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 2 870 595 osób. 73 55 osób zmarło - czytamy na Twitterze MZ. Najwięcej zakażeń było w województwach: śląskim (123), mazowieckim (113), wielkopolskim (110),

W szpitalach przebywa obecnie 5 909 chorych z Covid-19, a 805 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowanych jest 23 521 łóżek i 2 495 respiratorów. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 2 634 711 osób.

Ministerstwo przekazało ponadto, że w ciągu doby zaszczepiono 373 093 osób. W sumie pierwszą dawkę przyjęło 13 302 965 osób, a 6 308 403 jest już w pełni zaszczepionych.

