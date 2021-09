Absolutny rekord zakażeń, przybywa chorych w szpitalach. Fatalne dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce nadal przybiera na sile. Środa jest kolejnym w tym tygodniu dniem z rekordową liczbą zakażeń w czwartej fali. W szpitalach ciągle przybywa też pacjentów z COVID-19 oraz chorych pod respiratorami.

Czy to oznacza, że rząd wprowadzi nowe obostrzenia? – Mimo że przekraczamy granicę 1000 zakażeń dziennie to nie jest jeszcze moment, żebyśmy myśleli o restrykcjach. Liczby te nie są takim zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, żeby podejmować drastyczne decyzje – powiedział w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus 29 września 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 1234 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej odnotowano w województwach: lubelskim (220), mazowieckim (194), podlaskim (114). W ciągu doby wykonano 45 858 testów.

Ostatniej doby zmarło 22 pacjentów z koronawirusem. COVID-19 był przyczyną śmierci w przypadku sześciu pacjentów, a 16 zmarło z powodu COVID-19 współistniejącego z innymi chorobami.

Dzień wcześniej, we wtorek, było 975 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 22 września, resort zdrowia przekazał informację o 882 nowych zakażeniach koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych przypadków COVID-19 w stosunku do ubiegłego tygodnia wzrosła o 352.

W ciągu doby wykonano 39 245 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 19 386 695.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 1566 chorych z COVID-19, a 174 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. We wtorek pacjentów było 1529, a w poniedziałek 1384. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 83 537 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 905 866 osób, 75 623 z nich zmarło. 2 662 132 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

