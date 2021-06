Koronawirus w Polsce słabnie. W ostatnim tygodniu dzienna liczba zakażeń czterokrotnie spadła poniżej 1000. I choć nie jest to jedyne - być może nawet nie najważniejsze - kryterium, które biorą pod uwagę eksperci, to można powiedzieć, że nie ma już śladu po trzeciej fali, która mocno dała się we znaki Polakom w marcu i kwietniu tego roku.

Jeśli chodzi o ten tydzień, to w poniedziałek zanotowano 333 przypadki, we wtorek 588, a w środę 664. W czwartek 3 czerwca resort zdrowia poinformował o nowych 572 przypadkach koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. 3 czerwca 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się ostatniej doby do śmierci 91 osób. Na Covid-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu chorób współistniejących z Covid-19 zmarło 61 osób.

W szpitalach przebywa 3 734 chorych z Covid-19, a 527 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Dla takich pacjentów przygotowane są 15 874 łóżka oraz 1 702 respiratory.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 64 168 osób, a wyzdrowiało dotychczas 2 642 127 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter