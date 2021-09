Znów powyżej 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Alarmujące dane z ministerstwa

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach dobowa liczba zakażeń zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do 1000. We wtorek było to 975 przypadków, co stanowiło ogromny wzrost względem poniedziałku (wtedy zanotowano 421 zachorowań). Bariera 900 zakażeń "pękła" też już w zeszłym tygodniu. Eksperci oraz przedstawiciele rządu nie mają wątpliwości, że czwarta fala pandemii jest już faktem.

W czwartek 30 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 1208 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To drugi z rzędu dzień, w którym przekroczona została granica 1000 zakażeń dziennie - w środę informowano bowiem o 1234 przypadkach.

Z kolei tydzień temu - w czwartek 23 września - liczba ta wyniosła 974, a dwa tygodnie temu - w czwartek 16 września - 722.

Koronawirus w Polsce. 30 września 2021 - RAPORT

Z powodu koronawirusa zmarło ostatniej doby 27 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 20 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem 2 907 071/ 75 650 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

W szpitalach przebywa obecnie 1614 chorych z COVID-19, w tym 172 pacjentów jest podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 23 września, hospitalizowanych było 1209 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 16 września - 881.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6510 łóżek i 654 respiratory. Ponadto na kwarantannie przebywają 84 962 osoby, a wyzdrowiało dotąd 2 662 484 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter