Koronawirus w Polsce słabnie. W ostatnim tygodniu dzienna liczba zakażeń czterokrotnie spadła poniżej 1000. I choć nie jest to jedyne - być może nawet nie najważniejsze - kryterium, które biorą pod uwagę eksperci, to można powiedzieć, że nie ma już śladu po trzeciej fali, która mocno dała się we znaki Polakom w marcu i kwietniu tego roku.

W poniedziałek 31 maja Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że mamy 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To najniższe statystyki w 2021 roku.

Koronawirus w Polsce. 31 maja 2021 - RAPORT

Z powodu koronawirusa ostatniej doby zmarło 7 osób. Na Covid-19 zmarło 5 osób, natomiast dwoje zmarłych miało choroby współistniejące z Covid-19. 7 ofiar śmiertelnych to również najniższa liczba w 2021 roku.

W szpitalach przebywa obecnie 5071 chorych z Covid-19, a 681 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek resort zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowano 22 684 łóżka i 2382 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 69 079 osób, a jak dotychczas wyzdrowiało 2 639 689 zakażonych. MZ podało również, że w ciągu ostatniej doby wykonano 32,3 tys. testów na obecność koronawirusa.

