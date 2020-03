Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce dotyczą 28 osób z woj. mazowieckiego, czterech z woj. śląskiego, dwóch osób z woj. dolnośląskiego oraz po jednej osobie z województw pomorskiego i opolskiego.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem ministerstwo zdrowia poinformowało 4 marca. We wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, że kolejne wyniki "pacjenta zero" są negatywne, a to oznacza, że można go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu.

Od 4 marca zakażenie koronawirusem w Polsce wykryto u 287 osób, pięć z nich zmarło.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

