Koronawirus w Polsce powoduje coraz więcej zachorowań i zgonów. W środę liczba zakażeń po raz pierwszy w czwartej fali przekroczyła 10 tys. przypadków, a w czwartek padł kolejny rekord.

– Jest to kilkudziesięcioprocentowy wzrost, porównując tydzień do tygodnia – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – Na pewno dzisiejsze dane powinny wywołać w nas chwilę zastanowienia nad tym, jak się powinniśmy zachowywać – dodał. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski rzecznik MZ zastrzegł, że to jest moment, w którym my, jako społeczeństwo, powinniśmy przemyśleć stosowanie reguł sanitarnych. Zaznaczył, że "same mandaty policji nie pomogą, jeżeli my nie będziemy przestrzegać reguł".

Koronawirus 4 listopada 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 15 515 nowych przypadkach COVID-19 (wykonano 78 757 testów). W ciągu ostatniej doby najwięcej infekcji przybyło w województwach: mazowieckim (3206), lubelskim (2110) i śląskim (1241). Tydzień temu, 28 października, było 8378 nowych zakażeń.

Resort przekazał informację o 250 zgonach. 44 pacjentów zmarło wyłącznie na COVID-19, a 206 osób poniosło śmierć z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

W ciągu doby wykonano 80 524 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 19 999 420.

W szpitalach jest obecnie 8595 chorych z COVID-19, a 713 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W środę pacjentów było 8257, a we wtorek 7550. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 320 597 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 3 060 613 osób, 77 395 z nich zmarło. 2 722 984 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

