Kolejny rekord zakażeń w czwartej fali. "Dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie"

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Od tygodni trwa w naszym kraju czwarta fala pandemii, co skutkuje wzrostem liczby zakażeń. Jeszcze we wtorek było to 10 429 przypadków, a w czwartek już 15 515.

W piątek 5 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 15 904 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To kolejny rekord czwartej fali. - Ta dynamika niestety utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie już powoli dobijamy do poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 tys. zakażeń. To jest naprawdę dużo - mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przypomnijmy, że tydzień temu - w piątek 29 października - resort zdrowia informował o 9387 nowych przypadkach, z kolei dwa tygodnie temu - 22 października - liczba ta wyniosła 5706.

Koronawirus w Polsce. 5 listopada 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 152 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 39 osób, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 113 osób. Tydzień temu zmarły 102 osoby, a dwa tygodnie termu 50 osób.

W szpitalach przebywa obecnie 8897 osób z COVID-19, w tym 742 chorych jest podłączonych do respiratorów - podał resort zdrowia. W skali kraju wolne są 4954 łóżka covidowe i 548 respiratorów. Dla pacjentów "covidowych" przygotowano 13 851 łóżek i 1290 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają obecnie 380 092 osoby, a wyzdrowiało dotychczas 2 729 487 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter