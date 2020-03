Sosnowieccy policjanci pojechali sprawdzić, czy jedna z rodzin objętych kwarantanną dotrzymuje jej warunków. Na miejscu nie zastali nikogo, więc szybko ustalili, że cała rodzina udała się do sklepu na zakupy. Teraz wszyscy odpowiedzą za swoje postępowanie.

Koronawirus: przypadki łamania kwarantanny

Policja prowadzi postępowanie ws. o wykroczenie z art. 116 KW dotyczącym nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W tym przypadku członkowie rodziny mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł. Niezależnie od tego,Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.

Podobna historia dotyczy 59-letniej mieszkanko wielkopolskiego Pleszewa, która w poniedziałek, po powrocie z zagranicy, miała obowiązek odbyć dwutygodniową kwarantannę. Podczas kontroli policjanci ustalili, że kobieta nie zastosowała się do zaleceń - nie zastali jej bowiem w mieszkaniu.

Okazało się, że kobieta wybrała się do sklepu na zakupy

– przekazała asp. Monika Kołaska. Rzecznik policji w Pleszewie poinformowała, że wszczęto postępowanie, dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzewane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją.

Jak dodała, na 59-latkę zostanie nałożona grzywna wysokości 5 tys. złotych. - Ponadto sprawa może trafić do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Wtedy kobieta odpowiedziałaby za narażenie innej osoby na zarażenie, za co grozi do roku więzienia – powiedziała Monika Kołaska.

Koronawirus w Polsce

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, na tę chwilę kwarantanną objętych jest ponad 28 tys. osób, a ponad 48 tys. zgłoszonych jest do kwarantanny po powrocie do kraju. Również ponad 48 tys. ludzi objętych jest nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

Koronawirus coraz bardziej rozprzestrzenia się w Polsce. Według dotychczasowych danych, podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, zanotowano już w naszym kraju 355 przypadków. Wśród nich było pięć śmiertelnych.

Polskie władze zdecydowały więc m.in. o zamknięciu szkół, uczelni, kin, teatrów, muzeów, lokali gastronomicznych, klubów i kasyn. Ograniczono również działalność galerii handlowych (są w nich czynne tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie).

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/Twitter/slaska.policja.gov.pl