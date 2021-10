Rekord zakażeń w czwartej fali. Ostatni raz tak źle było w maju

Koronawirus w Polsce nie był tak groźny od czasu trzeciej fali. W środę liczba nowych zakażeń COVID-19 po raz pierwszy od 20 maja 2021 roku przekroczyła barierę dwóch tysięcy. Tydzień temu odnotowano ponad 1,2 tysiąca zakażeń.

– Jeśli porównamy to do ubiegłej środy, to wzrost o 70 procent. Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka – powiedział wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister dodał, że środowa liczba zakażeń powinna skłonić wszystkie niezaszczepione osoby do udania się do punktu szczepień. – Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić – apelował.

Procent w pełni zaszczepionych osób w Polsce wynosi ponad 51 proc. Jest to jeden ze słabszych wyników w Unii Europejskiej.

Koronawirus 6 października 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 2085 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej z nich było w województwach: lubelskim (399), mazowieckim (346), podlaskim (268). Ostatniej doby wykonano 43 668 testów.

Dzień wcześniej, we wtorek, było 1325 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 29 września, resort zdrowia przekazał informację o 1234 nowych zakażeniach koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych przypadków COVID-19 w stosunku do ubiegłego tygodnia wzrosła o 851. Siedmiodniowa średnia liczby zakażeń wynosi 1300.

Ostatniej doby zmarło 33 pacjentów z koronawirusem. COVID-19 był przyczyną śmierci w przypadku trzech osób, a 30 zmarło z powodu COVID-19 współistniejącego z innymi chorobami.

W ciągu doby wykonano 39 512 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 19 550 834.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 2013 chorych z COVID-19, a 190 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. We wtorek pacjentów było 1963, a w poniedziałek 1840. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 89 217 osób.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił w rozmowie w Newsroom WP, że co prawda obserwowane są duże dobowe wzrosty zakażeń koronawirusem, ale resort przygląda się głównie obłożeniu w szpitalach.

– Dzisiaj obłożenie szpitali to jest 28 proc. Porównując to mniej więcej do sytuacji sprzed roku, mamy o tysiąc mniej zajętych łóżek, więc jeżeli nawet rośnie nam drastycznie liczba zakażeń, to nie przybywa nam aż tak dużo zajętych łóżek, co odróżnia tę falę od fal poprzednich – wskazał rzecznik MZ.

– Wskaźnik zajętych łóżek będzie dla nas głównym wyznacznikiem tego, jak dalej mamy się posuwać w zakresie różnego rodzaju możliwych obostrzeń – powiedział Andrusiewicz. Pozostałe czynniki brane pod uwagę przez resort to liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców i wyszczepienie w danych powiatach.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 914 962 osób, 75 774 z nich zmarło. 2 665 251 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK