Spory spadek zakażeń koronawirusem. Choć jest ich więcej niż tydzień temu

Koronawirus w Polsce niestety przyspiesza. Po względnie spokojnym początku lata, końcówka wakacji oraz przełom sierpnia i września to czas zauważalnych wzrostów zachorowań. Dzienna liczba zakażeń wzrasta z tygodnia na tydzień, choć oczywiście statystyki te nie są tak dramatyczne, jak jesienią 2020 roku czy wiosną 2021.

Eksperci nie mają już jednak wątpliwości, że do Polski dotarła czwarta fala pandemii. Z uwagi na słabnące tempo szczepień i relatywnie niski (na poziomie ok. 50 proc. populacji) współczynnik osób wyszczepionych rząd nie wyklucza wprowadzenia w okresie jesiennym obostrzeń pandemicznych. I choć nie wiadomo, jak dotkliwie by one były, przedstawiciele rządu zapewniają, że nie ucierpią z nich powodu osoby zaszczepione.

W poniedziałek 6 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 183 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, że w niedzielę informowano o 324 zakażeniach, w sobotę o 389, a w piątek o 349.

Z kolei tydzień temu - w poniedziałek 30 sierpnia - zanotowano 151 nowych przypadków, a dwa tygodnie temu - w poniedziałek 23 sierpnia - liczba ta wyniosła 107

Koronawirus w Polsce. 6 września 2021 - RAPORT

Jak podało ministerstwo, żadna osoba nie zmarła na Covid-19 bądź z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. "Liczba zakażonych koronawirusem 2 890 666/ 75 379 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa obecnie 529 chorych z Covid-19, w tym 64 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 30 sierpnia, hospitalizowanych było 429 chorych z Covid-19, a dwa tygodnie temu, 23 sierpnia – 356.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort poinformował też, że dla "pacjentów covidowych" przygotowano w sumie 6017 łóżek i 578 respiratorów. Przekazano ponadto, że na kwarantannie przebywają 53 752 osoby, a wyzdrowiało dotąd 2 mln 657 tys. 745 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter