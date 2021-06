Koronawirus w Polsce słabnie. W ostatnim tygodniu dzienna liczba zakażeń ani razu nie przekroczyła 1000. I choć nie jest to jedyne - być może nawet nie najważniejsze - kryterium, które biorą pod uwagę eksperci, to można powiedzieć, że nie ma już śladu po trzeciej fali, która mocno dała się we znaki Polakom w marcu i kwietniu tego roku.

W czwartek (Boże Ciało) zanotowano 572 nowe przypadki, w piątek 319, w sobotę 415, w niedzielę 312. W poniedziałek 7 czerwca Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 194 nowe przypadki koronawirusa, co stanowi najniższą dzienną liczbę zakażeń w 2021 roku.

Koronawirus w Polsce. 7 czerwca 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się ostatniej doby do śmierci 8 osób. Na Covid-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu chorób współistniejących z Covid-19 zmarło 6 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem 2 875 328/ 74 160 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa obecnie 3 183 chorych z Covid-19, a 463 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowano 15 462 łóżek i 1 659 respiratorów.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 58 527 osób, a dotychczas wyzdrowiało dotąd 2 645 877 zakażonych.

