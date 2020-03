Koronawirus w Polsce. 7 nowych przypadków zakażenia

Koronawirus w Polsce. Aktualna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 111. Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielny poranek o 7 nowych przypadkach.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Mnisterstwo zdrowia przekazało, że potwierdzone przypadki dotyczą osoby z woj. podkarpackiego (Leżajsk), 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 osoby z woj. świętokrzyskiego (Kielce), 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda), 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),1 osoby z woj.lubelskiego.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce zwiększyła się obecnie do 111. Trzy osoby zmarły. 12 marca zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna. Trzecia zmarła osoba to 66-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie). Zmarł w sobotę.

Koronawirus w Polsce. Stan zagrożenia epidemicznego

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa: towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju - będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

RadioZET.pl/MZ/PAP