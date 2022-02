Mniej zakażeń niż przed tygodniem. Rząd ogłosi zmiany w przepisach covidowych?

Polska od kilkunastu tygodni zmaga się z piątą falą koronawirusa. Przyniosła ona rekordowe statystyki zakażeń od momentu wybuchu epidemii w Polsce w marcu 2020 roku. O najwyższej dobowej liczbie przypadków - 57 659 - poinformowano 27 stycznia, choć w ostatnich dniach zauważalne są spadki, jeśli chodzi o ten parametr.

Pojawiły się więc spekulacje na temat możliwego luzowania obostrzeń oraz zmian w niektórych przepisach epidemiologicznych. Przyznał to w rozmowie z "Faktem" Adam Niedzielski. - Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji - powiedział minister zdrowia, który więcej informacji przekaże w trakcie środowej konferencji prasowej. Będziemy ją relacjonować na RadioZET.pl.

W środę 9 lutego 2022 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 46 872 nowe zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, że tydzień temu - 2 lutego - zanotowano 56 051 przypadków, zaś dwa tygodnie temu - 26 stycznia - liczba ta wyniosła 53 420.

Koronawirus w Polsce. 9 lutego 2022 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 310 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 226 osób.

W szpitalach przebywa obecnie 18 952 pacjentów z COVID-19, w tym 1189 chorych podłączonych do respiratorów - podało ministerstwo. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 882 łóżka i 2674 respiratory.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia przekazał też, że na kwarantannie przebywa w tym momencie 557 319 osób i że wyzdrowiało dotąd 4 406 780 zakażonych. Tydzień temu, 1 lutego, w szpitalach przebywało 16 529 pacjentów z COVID-19, w tym 1045 chorych podłączonych do respiratorów.

RadioZET.pl/PAP/Twitter