Woda święcona znika z kościołów. Przez koronawirusa będą odwoływać msze?

Koronawirus budzi niepokój na całym świecie. Teraz, gdy pierwszy przypadek potwierdzono w Zielonej Górze, wierni zastanawiają się, jak duże może być ryzyko zarażenia się wirusem w kościele. Środki prewencyjne wprowadzono już m.in. w świątyniach we Włoszech. Jak to wygląda w Polsce?

Koronawirus jest już w Polsce. Z każdym dniem w kraju przybywa też podejrzeń wystąpienia Covid-19. W północnych Włoszech, gdzie wirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko, z powodu zagrożenia zamknięto kościoły. Z kolei w Rzymie diecezja wydała zalecenia, by opróżnić naczynia z wodą święconą i zrezygnować z uścisku ręki w czasie gestu przekazywania sobie znaku pokoju. Sekretarz generalny wikariatu Rzymu ksiądz Pierangelo Pedretti prosił też duchownych, by udzielali wiernym komunii do ręki.

Koronawirus w Polsce. Kościół apeluje o rozsądek

Czy w Polsce będzie podobnie? Jak mówi Radiu ZET ks. Tomasz Jakubiak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, takie środki ostrożności są możliwe. Episkopat dopuszcza przyjmowanie komunii świętej na rękę. Podobne ustępstwa dopuszczalne są w przypadku przekazywania sobie znaku pokoju – wystarczy lekki ukłon.

- Chcemy, żeby wierni racjonalnie podeszli do zaistniałej sytuacji, żeby nie bagatelizowali zagrożenia, ale też nie chcemy siać paniki – mówił z kolei jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem wystąpienia koronawirusa w Polsce metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak.

Przy okazji zaapelował do wiernych, by w czasie Wielkiego Postu nie całowali relikwii. - Wystarczy skinąć głową, aby oddać cześć. Zalecenia tego typu wydano już np. w Katedrze Gnieźnieńskiej – powiedział we wtorek w Polsat News. Kościoły jak na razie nie będą jednak zamykane.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze, autokarem przyjechał z Niemiec. Ustalono już, kim byli pozostali pasażerowie. Wszyscy mają zostać poddani kwarantannie.

