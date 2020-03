Przez koronawirusa zamkną kościoły w Polsce? Episkopat wydał komunikat

Koronawirus budzi coraz większy niepokój w Polsce - zwłaszcza po tym, jak WHO ogłosiło światową pandemię koronawirusa, a polski rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, ośrodków kultury i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Pojawiają się też wątpliwości, czy to nie czas, by zamknąć również kościoły. W czwartek Episkopat wydał komunikat.

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce coraz szybciej. W czwartek nastąpił wyraźny wzrost zakażeń. Do godziny 14 potwierdzono łącznie 49 przypadków zachorowań, z czego jeden śmiertelny. W czwartek w Poznaniu zmarła zakażona 57-latka, która miała jednak również inne poważne schorzenia.

W związku z zagrożeniem premier Mateusz Morawiecki odwołał we wtorek wszystkie imprezy masowe, z kolei w środę rząd ogłosił decyzję o odwołaniu lekcji w szkołach i na uczelniach wyższych w całym kraju, ale również zawieszeniu działalności ośrodków kultury. Oznacza to, że od czwartku 12 marca działalność zawieszają takie instytucje jak: kina, teatry, opery czy muzea. Pojawiają się natomiast sugestie, by zamknięto również kościoły, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest stosunkowo wysokie.

Apelował o to w czwartek m.in. Robert Biedroń. Kandydat na prezydenta zwrócił się do Episkopatu Polski o zawieszenie mszy świętych, komentując, że „polscy hierarchowie, wzorem hierarchów włoskich czy słowackich, powinni bezpieczeństwo wiernych traktować priorytetowo i zachęcać do uczestnictwa w transmisjach mszy”. Rekomendację, by osoby starsze zrezygnowały z mszy i śledziły je na bieżąco w TVP czy Polskim Radiu wydała zresztą gdańska kuria. Duchowni zaapelowali też o "ufną i gorliwą modlitwę błagalną o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii".

Kościół o koronawirusie. KEP wydaje zalecenia

W czwartek po południu komunikat w sprawie koronawirusa wydała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. - Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca m.in. osobom w podeszłym wieku i z objawami infekcji, a także dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę – czytamy komunikacie. Taką dyspensę mogą otrzymać także osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe

- podkreślono w komunikacie. Ale to nie wszystko, bo szczegółowe zalecenia wydano też dla tych, którzy jednak zdecydują się pójść do kościoła oraz dla samych duchownych:

kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny

zalecane jest przyjmowanie komunii na rękę

znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy i bez podawania rąk

cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego

wierni powinni także powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie

zaleca się nałożenie folii ochronnych na kratki konfesjonałów oraz rezygnację z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Kościoły zostaną zamknięte?

Na ten moment decyzja, by zawiesić msze święte i zamknąć kościoły nie zapadła. "Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach" - czytamy w czwartkowym komunikacie KEP.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną

- zaleca Rada Stała Episkopatu. "Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii” - napisano w komunikacie.

Koronawirus w Polsce - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/KEP