Koronawirus w Polsce: 17 nowych przypadków zakażenia

Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje z 24 marca. Ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorkowy poranek o 17 nowych przypadkach zakażenia. Liczba osób, u których test dał wynik pozytywny, wzrosła do 766 , osiem z nich zmarło.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się. Ministerstwo zdrowia przekazało, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą: 5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. śląskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 2 osób z woj. opolskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i wielkopolskiego.

W sumie zakażenie koronawirusem w Polsce potwierdzono u 766 osób, osiem z nich zmarło.

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia zmienia rozwiązania organizacyjne w związku z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia zmieniło przepisy dot. rozwiązań organizacyjnych w związku z COVID-19, chorobą wywoływaną przez nowego koronawirusa. Mają one uelastycznić decyzje kliniczne. Rozporządzenie skierowano w poniedziałek do ogłoszenia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem lekarz SOR lub izby przyjęć oceniałby ryzyko zachorowania na COVID-19 i jednocześnie stan kliniczny pacjenta. Po niezbędnym zaopatrzeniu medycznym i pobraniu materiału do badań diagnostycznych pacjent mógłby zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w oczekiwaniu na wynik badania lub również skierowany do izolacji pozaszpitalnej, jeśli pozwalałby na to stan zdrowia.

W ocenie ministerstwa, proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na organizację pracy szpitali, a także zmniejszy ryzyko zakażenia wśród personelu medycznego i innych pacjentów.

Galeria Kilka dni temu Madryt tętnił życiem. Dziś co 6 minut umiera tam zakażony koronawirusem 5

RadioZET.pl/PAP