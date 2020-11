Epidemia koronawirusa jest prawdziwym wyzwaniem dla wydolności polskiej opieki zdrowotnej. Mimo zapewnień rządzących o kolejnych partiach łóżek covidowych i respiratorów polscy ratownicy stawali już w obliczu dramatycznych wyborów.

Z nagrań udostępnionych przez Onet wynika, że zdarzały się wielokrotne odmowy w przyjmowaniu pacjentów z ciężkim stanem zdrowia.

Ratownicy: Pacjenci zaczną umierać w karetkach przed szpitalami

- Jeszcze trochę i ludzie zaczną umierać na podjazdach dla karetek, przed zamkniętymi drzwiami szpitala. Bo będziemy musieli ich tam zostawiać, bo trzeba jechać po następnego chorego. I nie dotyczy to wcale tylko pacjentów covidowych – przekazał jeden z ratowników na nagraniu Onetu.

Serwis przytacza, że Covid-19 przykrył wręcz inne ciężkie choroby. - Kiedy my przyjeżdżamy, ich stan (chorych, przyp.) bywa wręcz agonalny. Ten system nie będzie niewydolny za miesiąc. To już się dzieje – komentował jeden z ratowników. Krążące między szpitalami karetki stały się wręcz symbolem systemu, którego wydolność pozostawia wiele do życzenia. Na uwagi Onetu odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

- Niedopuszczalne jest zostawienie pacjenta przed drzwiami szpitala. Takie postępowanie jest zagrożone nałożeniem na szpital kary umownej bądź rozwiązaniem umowy przez NFZ. Ponadto szpital, który odmówił przyjęcia osoby w stanie nagłym, może być skarżony na drodze cywilnej - odpowiedział Onetowi Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwo Zdrowia.

Jak ma się ten komentarz do faktycznej sytuacji ratowników, którym kolejni dyspozytorzy odmawiają przyjęcia? - Po pierwsze: obowiązuje nadal zasada, że pacjent jest przewożony przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższego SOR lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, właściwego ze względu na stan chorego. Dyspozytor medyczny ma możliwość i obowiązek monitorowania dostępnych miejsc w szpitalach i powinien kierować zespoły tam, gdzie takie miejsca się znajdują – dodał Rybarczyk.

Resort ominął jednak wariant, w którym wszyscy dyspozytorzy w rejonie odmówili przyjęcia pacjenta. Podkreśla, że decydujące w tym sporze są „przesłanki obiektywne”, których skutki dla życia i zdrowia pacjentów Rząd, Wojewodowie, NFZ i sami medycy próbują niwelować.

RadioZEt.pl/Onet.pl